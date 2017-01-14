Теннисистка О.Савчук выиграла парный титул на турнире в Хобарте
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Украинская теннисистка Ольга Савчук получила свой третий парный титул WTA в профессиональной карьере, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В финале турнира WTA Hobart International румынско-украинский дуэт Олару/Савчук переиграл канадско-китайскую пару Дабровски/Ян (3 сеяные) - 0:6, 6:4, 10:5.
"Начало для нас было тяжелым. Мы не играли плохо, это наши соперницы играли потрясающе. Мы поговорили друг с другом и решили бороться за каждый мяч, по сути мы ничего другого не могли сделать, когда они играли так здорово, поэтому мы пытались держать концентрацию, быть сфокусированными и у нас это получилось", - заявила украинка.
Напомним, что на предыдущем турнире в Шэньчжэне О.Савчук вместе с румынской партнершей уступили в финале парных соревнований.