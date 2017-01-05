Тенісистка О.Савчук стала фіналісткою турніру в Шеньчжені
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. На турнірі в китайському місті Шеньчжень, призовий фонд якого становить 750 тис. дол., визначилися перші фіналісти парного розряду, повідомляє УНН з посиланням на тенісний портал України.
У півфінальному матчі румунсько-український дует Олару/Ольга Савчук, посіяний під 3 номером, мав зустрітися з американсько-китайською парою Ейтаво/Сюй (1), проте суперниці румунки та українки відмовилися від проведення зустрічі.
Відзначимо, що у поєдинку за трофей престижних змагань представниці України і Румунії будуть протистояти переможниці зустрічі Дзаламідзе/Кудерметова — Главачков/Пен.
Нагадаємо, що О.Савчук є 63 ракеткою світу в парному розряді WTA.