Тенісистка О.Савчук стала фіналісткою турніру в Шеньчжені

У півфінальному матчі румунсько-український дует Олару/Ольга Савчук, посіяний під 3 номером, мав зустрітися з американсько-китайською парою Ейтаво/Сюй (1), проте суперниці румунки та українки відмовилися від проведення зустрічі.

Відзначимо, що у поєдинку за трофей престижних змагань представниці України і Румунії будуть протистояти переможниці зустрічі Дзаламідзе/Кудерметова — Главачков/Пен.

Нагадаємо, що О.Савчук є 63 ракеткою світу в парному розряді WTA.