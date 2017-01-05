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Теннисистка О.Савчук стала финалисткой турнира в Шэньчжэне

Киев • УНН

 • 11334 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. На турнире в китайском городе Шэньчжэнь, призовой фонд которого составляет 750 тыс. долл., определились первые финалисты парного разряда, сообщает УНН со ссылкой на теннисный портал Украины.

В полуфинальном матче румынско-украинский дуэт Олару/Ольга Савчук, посеянный под 3 номером, должен был встретиться с американо-китайской парой Эйтаво/Сюй (1), однако соперницы румынки и украинки отказались от проведения встречи.

Отметим, что в поединке за трофей престижных соревнований представительницы Украины и Румынии будут противостоять победительницам встречи Дзаламидзе/Кудерметова - Главачкова/Пен.

Напомним, что О.Савчук 63 ракетка мира в парном разряде WTA.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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