Теннисистка О.Савчук стала финалисткой турнира в Шэньчжэне
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. На турнире в китайском городе Шэньчжэнь, призовой фонд которого составляет 750 тыс. долл., определились первые финалисты парного разряда, сообщает УНН со ссылкой на теннисный портал Украины.
В полуфинальном матче румынско-украинский дуэт Олару/Ольга Савчук, посеянный под 3 номером, должен был встретиться с американо-китайской парой Эйтаво/Сюй (1), однако соперницы румынки и украинки отказались от проведения встречи.
Отметим, что в поединке за трофей престижных соревнований представительницы Украины и Румынии будут противостоять победительницам встречи Дзаламидзе/Кудерметова - Главачкова/Пен.
Напомним, что О.Савчук 63 ракетка мира в парном разряде WTA.