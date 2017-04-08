Тенісистка Н.Кіченок пробилася до півфіналу турніру в Мексиці

Надія Кіченок (Україна) разом із Далілою Якупович (Словенія) у двох сетах завдали поразки дуету Медісон Бренгл (США)/Нікола Гойєр (Німеччина) – 6:4, 6:1.

Зазначається, що задля оформлення путівки в півфінал українсько-словенському дуету знадобилася лише одна година.

Зауважимо, що за вихід у фінал Н.Кіченок і Д.Якупович посперечаються з парою Ірина Хромачева (Росія)/Ніна Стоянович (Сербія).

Додамо, що у поточному сезоні Н.Кіченок вже записала в свій актив чвертьфінал на турнірі WTA в Хобарті, фінал на 60-тисячнику в Чжухаї і титул на 60-тисячнику в Шеньчжені. На всіх цих змаганнях українка виступила в дуеті з сестрою Людмилою Кіченок.