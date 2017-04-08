Теннисистка Н.Киченок пробилась в полуфинал турнира в Мексике

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 75419 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110662 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168829 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124065 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121377 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115021 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105968 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107371 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103823 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159482 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теннисистка Н.Киченок пробилась в полуфинал турнира в Мексике

Теннисистка Н.Киченок пробилась в полуфинал турнира в Мексике

Киев  •  УНН

 • 10157 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В парном разряде теннисного женского турнира "Abierto GNP Seguros - International" представительница Украины Надежда Киченок успешно преодолела четвертьфинальный барьер, передает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

Надежда Киченок (Украина) совместно с Далилой Якупович (Словения) в двух сетах нанесли поражение дуэту Мэдисон Бренгл (США)/Никола Гойер (Германия) - 6:4, 6:1.

Отмечается, что для оформления путевки в полуфинал украинско-словенскому дуэту понадобился лишь один час.

Отметим, что за выход в финал Н.Киченок и Д.Якупович поспорят с парой Ирина Хромачева (Россия)/Нина Стоянович (Сербия).

Добавим, что в текущем сезоне Н.Киченок уже записала в свой актив четвертьфинал на турнире WTA в Хобарте, финал на 60-тысячнике в Чжухае и титул на 60-тысячнике в Шэньчжэне. На всех этих соревнованиях украинка выступила в дуэте с сестрой Людмилой Киченок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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