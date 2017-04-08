Теннисистка Н.Киченок пробилась в полуфинал турнира в Мексике
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В парном разряде теннисного женского турнира "Abierto GNP Seguros - International" представительница Украины Надежда Киченок успешно преодолела четвертьфинальный барьер, передает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.
Надежда Киченок (Украина) совместно с Далилой Якупович (Словения) в двух сетах нанесли поражение дуэту Мэдисон Бренгл (США)/Никола Гойер (Германия) - 6:4, 6:1.
Отмечается, что для оформления путевки в полуфинал украинско-словенскому дуэту понадобился лишь один час.
Отметим, что за выход в финал Н.Киченок и Д.Якупович поспорят с парой Ирина Хромачева (Россия)/Нина Стоянович (Сербия).
Добавим, что в текущем сезоне Н.Киченок уже записала в свой актив четвертьфинал на турнире WTA в Хобарте, финал на 60-тысячнике в Чжухае и титул на 60-тысячнике в Шэньчжэне. На всех этих соревнованиях украинка выступила в дуэте с сестрой Людмилой Киченок.