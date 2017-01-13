Тенісистка Л.Цуренко знялася з турніру в Хобарті
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко прийняла рішення знятися з півфінального матчу на турнірі WTA Hobart International, в якому вона повинна була зіграти з Монікою Нікулеску з Румунії, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Українка послалася на вірусну інфекцію, від якої ще не оговталася.
"На жаль, я не зможу зіграти в півфінальному матчі. Я дуже розчарована, тому що все ще відчуваю себе не дуже добре. І мені стає гірше, оскільки я граю більше і провожу більше матчів, тому мені довелося знятися зі змагань. Дуже сподіваюся, що скоро буду відчувати себе краще. Я прийму більше ліків і сподіваюся, що буду більш здоровою в Мельбурні", - заявила киянка.
Нагадаємо, що українка пропускала турнір в Брісбені через хворобу.
Як повідомляв УНН, Е.Світоліна встановила національний рекорд України.