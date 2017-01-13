Тенісистка Л.Цуренко знялася з турніру в Хобарті

Українка послалася на вірусну інфекцію, від якої ще не оговталася.

"На жаль, я не зможу зіграти в півфінальному матчі. Я дуже розчарована, тому що все ще відчуваю себе не дуже добре. І мені стає гірше, оскільки я граю більше і провожу більше матчів, тому мені довелося знятися зі змагань. Дуже сподіваюся, що скоро буду відчувати себе краще. Я прийму більше ліків і сподіваюся, що буду більш здоровою в Мельбурні", - заявила киянка.

Нагадаємо, що українка пропускала турнір в Брісбені через хворобу.

Як повідомляв УНН, Е.Світоліна встановила національний рекорд України.