Теннисистка Л.Цуренко снялась с турнира в Хобарте
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко приняла решение сняться с полуфинального матча на турнире WTA Hobart International, в котором она должна была сыграть с Моникой Никулеску из Румынии, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Украинка сослалась на вирусную инфекцию, от которой еще не оправилась.
"К сожалению, я не смогу сыграть в полуфинальном матче. Я очень разочарована, потому что все еще чувствую себя не очень хорошо. И мне становится хуже, поскольку я играю больше и провожу больше матчей, поэтому мне пришлось сняться с соревнований. Очень надеюсь, что скоро буду чувствовать себя лучше. Я приму больше лекарств и надеюсь, что буду более здоровой в Мельбурне", - заявила киевлянка.
Напомним, что Украинка пропускала турнир в Брисбене из-за болезни.
Как сообщал УНН, Э.Свитолина установила национальный рекорд Украины.