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Теннисистка Л.Цуренко снялась с турнира в Хобарте

Теннисистка Л.Цуренко снялась с турнира в Хобарте

Киев • УНН

 • 9063 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко приняла решение сняться с полуфинального матча на турнире WTA Hobart International, в котором она должна была сыграть с Моникой Никулеску из Румынии, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Украинка сослалась на вирусную инфекцию, от которой еще не оправилась.

"К сожалению, я не смогу сыграть в полуфинальном матче. Я очень разочарована, потому что все еще чувствую себя не очень хорошо. И мне становится хуже, поскольку я играю больше и провожу больше матчей, поэтому мне пришлось сняться с соревнований. Очень надеюсь, что скоро буду чувствовать себя лучше. Я приму больше лекарств и надеюсь, что буду более здоровой в Мельбурне", - заявила киевлянка.

Напомним, что Украинка пропускала турнир в Брисбене из-за болезни.

Как сообщал УНН, Э.Свитолина установила национальный рекорд Украины.

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