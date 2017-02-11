Тенісистка Л.Цуренко перемогла лідера збірної Австралії у стартовому матчі Кубка Федерації
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Леся Цуренко та Дар'я Гаврилова відкрили програму командного протистояння Україна – Австралія у матчі Другої світової групи Кубка Федерації, повідомляє кореспондент УНН.
У харківському палаці спорту "Локомотив" 54-та ракетка світу з України зуміла виграти два гейми на подачі лідера австралійок (26 номер WTA) і тріумфувала у першому сеті 6:2.
Початок другої партії залишився на користь Д.Гаврилової – 2:0. Проте нашій співвітчизниці вдалося повернути програну подачу і вирівняти становище – 2:2. Згодом Л.Цуренко вчетверте у зустрічі зробила брейк та довела поєдинок до переможного кінця – 6:2, 6:3.
Примітно, що в особистій історії протистоянь між тенісистками рахунок став 4:0 на користь Л.Цуренко.
Нагадаємо, що матчева зустріч збірних продовжиться сьогодні протистоянням першого номера України Еліни Світоліної та другого номера Австралії Ешлі Барті.
Довідка УНН: у період з 2007 по 2012 збірна України тричі грала з австралійками (2007, 2010, 2011). Два матчі виграли українки (2007 і 2011 - обидва проходили на території у Австралії), один - австралійки - 2010 року (у Харкові).