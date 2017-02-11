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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теннисистка Л.Цуренко победила лидера сборной Австралии в стартовом матче Кубка Федерации

Киев • УНН

 • 9766 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Леся Цуренко и Дарья Гаврилова открыли программу командного противостояния Украина - Австралия в матче Второй Мировой группы Кубка Федерации, сообщает корреспондент УНН.

Теннисистка Л.Цуренко победила лидера сборной Австралии в стартовом матче Кубка Федерации

В харьковском дворце спорта "Локомотив" 54-я ракетка мира из Украины сумела выиграть два гейма на подаче лидера австралиек (26 номер WTA) и победила в первом сете 6:2.

Начало второй партии завершилось в пользу Д.Гавриловой - 2:0. Однако нашей соотечественнице удалось вернуть проигранную подачу и выровнять положение - 2:2. Впоследствии Л.Цуренко четвертый раз во встрече сделала брейк и довела поединок до победного конца - 6:2, 6:3.

Примечательно, что в личной истории противостояний между теннисистками счет стал 4:0 в пользу Л.Цуренко.

Напомним, что матчевая встреча сборных продолжится сегодня противостоянием первого номера Украины Элины Свитолиной и второго номера Австралии Эшли Барти.

Справка УНН: в период с 2007 по 2012 гг. сборная Украины трижды играла с австралийками (2007, 2010, 2011). Два матча выиграли украинки (2007 и 2011 - оба проходили на территории в Австралии), один - австралийки - в 2010 году (в Харькове).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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