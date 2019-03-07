Тенісистка Козлова продовжила переможну серію на турнірі в Індіан-Веллс
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Тенісистка з України Катерина Козлова успішно подолала бар'єр першого кола основної сітки турніру WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллс, повідомляє кореспондент УНН.
Козлова наприкінці першого сету матчу з 42 ракеткою світу чешкою Катериною Синяковою здійснила брейк та взяла сет до свого активу – 7:5.
У наступній партії тенісистки почали обмінюватися брейками, але більше їх зробила Козлова – 6:2.
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Обидві спортсменки подали по два ейси в зустрічі, чешка припустилася двох подвійних помилок проти жодної у Козлової.
Додамо, що наступною суперницею Козлової стане білоруська тенісистка Олександра Сосновіч, посіяна під 31 номером.