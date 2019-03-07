Теннисистка Козлова продолжила победную серию на турнире в Индиан-Уэллс

Козлова в конце первого сета матча с 42 ракеткой мира чешкой Екатериной синяков осуществила брейк и взяла сет в свой актив - 7:5.



В следующей партии теннисистки начали обмениваться брейками, но больше их сделала Козлова - 6:2.



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Обе спортсменки подали по два эйса во встрече, чешка допустила две двойные ошибки против одной в Козловой.



Добавим, что следующей соперницей Козловой станет белорусская теннисистка Александра Соснович, посеянная под 31 номером.