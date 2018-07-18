Тенісистка Козлова пробилася до 1/8 фіналу змагань у Чехії

Наша тенісистка з 2-м номером посіву перемогла представницю Франції Вікторію Мунтян із рахунком 6:2, 6:4. Поєдинок тривав 1 годину 10 хвилин.

Наступною суперницею Козлової стане Анастасія Детюк з Чехії, яка потрапила в основну сітку через кваліфікацію.

Варто відзначити, що днем раніше до другого кола змагань пробилася наша Ангеліна Калініна (4 сіяна). Завтра українка зіграє проти Катерини Стюарт із Сполучених Штатів.