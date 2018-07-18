Теннисистка Козлова пробилась в 1/8 финала соревнований в Чехии

Наша теннисистка со 2-м номером посева победила представительницу Франции Викторию Мунтян со счетом 6:2, 6:4. Поединок длился 1 час 10 минут.

Следующей соперницей Козловой станет Анастасия Детюк из Чехии, которая попала в основную сетку через квалификацию.

Стоит отметить, что днем ​​ранее во второй круг соревнований пробилась наша Ангелина Калинина (4 сеяная). Завтра украинка сыграет против Екатерины Стюарт из Соединенных Штатов.