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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40491 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102749 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124726 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132223 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169256 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153413 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141144 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118334 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теннисистка Козлова пробилась в 1/8 финала соревнований в Чехии

Теннисистка Козлова пробилась в 1/8 финала соревнований в Чехии

Киев  •  УНН

 • 11607 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. В рамках крупного турнира категории ITF в Оломоуце (Чехия) уроженка Николаева Екатерина Козлова преодолела барьер первого круга, сообщает УНН со ссылкой на сайт ITF.

Наша теннисистка со 2-м номером посева победила представительницу Франции Викторию Мунтян со счетом 6:2, 6:4. Поединок длился 1 час 10 минут.

Следующей соперницей Козловой станет Анастасия Детюк из Чехии, которая попала в основную сетку через квалификацию.

Стоит отметить, что днем ​​ранее во второй круг соревнований пробилась наша Ангелина Калинина (4 сеяная). Завтра украинка сыграет против Екатерины Стюарт из Соединенных Штатов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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