Теннисистка Козлова пробилась в 1/8 финала соревнований в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В рамках крупного турнира категории ITF в Оломоуце (Чехия) уроженка Николаева Екатерина Козлова преодолела барьер первого круга, сообщает УНН со ссылкой на сайт ITF.
Наша теннисистка со 2-м номером посева победила представительницу Франции Викторию Мунтян со счетом 6:2, 6:4. Поединок длился 1 час 10 минут.
Следующей соперницей Козловой станет Анастасия Детюк из Чехии, которая попала в основную сетку через квалификацию.
Стоит отметить, что днем ранее во второй круг соревнований пробилась наша Ангелина Калинина (4 сеяная). Завтра украинка сыграет против Екатерины Стюарт из Соединенных Штатов.