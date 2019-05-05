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Тенісистка Козлова подолала перше коло WTA Premier Mandatory в Мадриді

Тенісистка Козлова подолала перше коло WTA Premier Mandatory в Мадриді

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Тенісистка Катерина Козлова подолала першого коло турніру серії WTA Premier Mandatory в Мадриді, повідомляє УНН.

Козлова обіграла китаянку Шуай Чжан. Результат матчу - 6:4, 6:2.

Зустріч тривала 1 годину 3 хвилини.

Тепер українка зустрінеться з Каролін Плішковою з Чехії, яка раніше обіграла українку Даяну Ястремську.

Як повідомляв УНН, раніше на цьому ж змаганні сенсаційно програла Еліна Світоліна.

Українські Національні Новини

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