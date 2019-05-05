Тенісистка Козлова подолала перше коло WTA Premier Mandatory в Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Тенісистка Катерина Козлова подолала першого коло турніру серії WTA Premier Mandatory в Мадриді, повідомляє УНН.
Козлова обіграла китаянку Шуай Чжан. Результат матчу - 6:4, 6:2.
Зустріч тривала 1 годину 3 хвилини.
Тепер українка зустрінеться з Каролін Плішковою з Чехії, яка раніше обіграла українку Даяну Ястремську.
Як повідомляв УНН, раніше на цьому ж змаганні сенсаційно програла Еліна Світоліна.