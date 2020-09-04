Тенісистка Костюк вперше в кар'єрі пробилася до третього етапу US Open
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Нью-Йорку продовжились зустрічі третього раунду основної сітки жіночого одиночного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open), передає УНН з посиланням на сайт турніру.
18-річна українка Марта Костюк завдала поразки 45-й ракетці світу латвійці Анастасії Севастовій. Матч тривав годину та 20 хвилин і завершився в двох сетах — 6:3, 7:6 (5).
У другій партії юна українка потрапила у скрутне становище — поступалася 2:5. Проте їй вдалося виграти п’ять поспіль геймів.
В рамках третього кола турніру на Костюк очікує випробування із японкою Наомі Осакою.
Примітно, що Костюк є чемпіонкою юнацького Australian Open 2017 року.
Додамо, за вихід до третього кола US Open тенісистки отримають по 163 тис. дол. призових.