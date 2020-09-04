Теннисистка Костюк впервые в карьере пробилась к третьему этапу US Open
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Нью-Йорке продолжились встречи третьего раунда основной сетки женского одиночного разряда Открытого чемпионата США по теннису (US Open), передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
18-летняя украинка Марта Костюк нанесла поражение 45-й ракетке мира латышке Анастасии Севастовой. Матч длился час и 20 минут и завершился в двух сетах — 6:3, 7:6 (5).
Во второй партии юная украинка попала в затруднительное положение — уступала 2:5. Однако ей удалось выиграть пять подряд геймов.
В рамках третьего круга турнира Костюк ожидает испытание с японкой Наоми Осакой.
Примечательно, что Костюк является чемпионкой юношеского Australian Open 2017 года.
Добавим, за выход в третий круг US Open теннисистки получат по 163 тыс. долл. призовых.