Тенісистка Костюк вперше в кар’єрі потрапила до топ-100 рейтингу WTA

18-річна киянка Марта Костюк вперше в кар’єрі увійшла в число 100 найсильніших тенісисток планети, піднявшись на 97-ю позицію. Костюк стала третьою ракеткою країни, обійшовши Катерину Козлову (105 місце). Таке досягнення їй підкорилося завдяки виходу до фіналу турніру в США, в якому вона поступилася в трьох сетах.

Кращими серед Українки залишаються Еліна Світоліна і Даяна Ястремська, які зберегли за собою 5 і 29 рядки відповідно.

Катаріна Завацька на цьому тижні опустилася на 117 місце (-1), Леся Цуренко зберегла за собою 144 позицію, а Ангеліна Калініна — 162.

Додамо, що у топ-10 не відбулося жодної зміни.