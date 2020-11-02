Теннисистка Костюк впервые в карьере попала в топ-100 рейтинга WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Определились позиции украинских теннисисток в обновленной версии рейтинга WTA, передает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
18-летняя киевлянка Марта Костюк впервые в карьере вошла в число 100 сильнейших теннисисток планеты, поднявшись на 97-й позиции. Костюк стала третьей ракеткой страны, обойдя Екатерину Козлову (105 место). Такое достижение ей покорилось благодаря выходу в финал турнира в США, в котором она уступила в трех сетах.
Лучшими среди украинок остаются Элина Свитолина и Даяна Ястремская, которые сохранили за собой 5 и 29 строки соответственно.
Катарина Завацкая на этой неделе опустилась на 117 место (1), Леся Цуренко сохранила за собой 144 позицию, а Ангелина Калинина — 162.
Добавим, что в топ-10 не произошло никаких изменений.