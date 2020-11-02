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Теннисистка Костюк впервые в карьере попала в топ-100 рейтинга WTA

Теннисистка Костюк впервые в карьере попала в топ-100 рейтинга WTA

Киев  •  УНН

 • 10961 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Определились позиции украинских теннисисток в обновленной версии рейтинга WTA, передает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

18-летняя киевлянка Марта Костюк впервые в карьере вошла в число 100 сильнейших теннисисток планеты, поднявшись на 97-й позиции. Костюк стала третьей ракеткой страны, обойдя Екатерину Козлову (105 место). Такое достижение ей покорилось благодаря выходу в финал турнира в США, в котором она уступила в трех сетах.

Лучшими среди украинок остаются Элина Свитолина и Даяна Ястремская, которые сохранили за собой 5 и 29 строки соответственно.

Катарина Завацкая на этой неделе опустилась на 117 место (1), Леся Цуренко сохранила за собой 144 позицию, а Ангелина Калинина — 162.

Добавим, что в топ-10 не произошло никаких изменений.

Украинские Национальные Новости

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