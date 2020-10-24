Тенісистка Костюк пробилася у фінал турніру в США
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Юна українська тенісистка Марта Костюк вийшла у фінал турніру ITF W80, що проходить у Мейконі (США), передає УНН.
У півфіналі наша землячка обіграла полячку Магдалену Фрех — 6:3, 6:2. Поєдинок тривав годину та 50 хвилин.
Суперницею киянки по фіналу стане 173 ракетка світу американка Кетрін Белліс.
Варто відзначити, що в активі нашої співвітчизниці вже є три титули одиночного розряду, втім, досі найбільшими були завойовані у нижчій категорії W60.