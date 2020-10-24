Теннисистка Костюк пробилась в финал турнира в США
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Юная украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал турнира ITF W80, который проходит в Мейконе (США), передает УНН.
В полуфинале наша землячка обыграла польку Магдалену Фрех — 6:3, 6:2. Поединок длился час и 50 минут.
Соперницей киевлянки по финалу станет 173-я ракетка мира американка Кэтрин Беллис.
Стоит отметить, что в активе нашей соотечественницы уже есть три титула одиночного разряда, впрочем, до сих пор крупнейшие были завоеваны в низшей категории W60.