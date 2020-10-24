Теннисистка Костюк пробилась в финал турнира в США

В полуфинале наша землячка обыграла польку Магдалену Фрех — 6:3, 6:2. Поединок длился час и 50 минут.

Соперницей киевлянки по финалу станет 173-я ракетка мира американка Кэтрин Беллис.

Стоит отметить, что в активе нашей соотечественницы уже есть три титула одиночного разряда, впрочем, до сих пор крупнейшие были завоеваны в низшей категории W60.