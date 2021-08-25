Тенісистка Костюк пробилася до чвертьфіналу турніру в Чикаго
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк впевнено дійшла до чвертьфіналу турніру WTA-250 “Chicago Women’s Open” в Чикаго, інформує УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Деталі
Марта Костюк, яка проводить свій перший турнір після “Вімблдону”, більш ніж впевнено пройшла другу суперницю на змаганнях у Чикаго. Вона обіграла естонка Кайя Канепі — 6:2, 6:3.
Українка зробила 4 брейки, а її суперниця тільки один, хоча обидві тенісистки заробили рівну кількість брейкпойнтів — 9.
Доповнення
За вихід в півфінал Костюк посперечається з представницею Росії Вірою Грачовою.