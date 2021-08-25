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Теннисистка Костюк пробилась в четвертьфинал турнира в Чикаго

Теннисистка Костюк пробилась в четвертьфинал турнира в Чикаго

Киев  •  УНН

 • 14530 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк уверенно дошла до четвертьфинала турнира WTA-250 "Chicago Women's Open" в Чикаго, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Детали

Марта Костюк, которая проводит свой первый турнир после “Уимблдона”, более чем уверенно прошла вторую соперницу на соревнованиях в Чикаго. Она обыграла эстонка Кайя Канепи — 6: 2, 6: 3.

Украинка сделала 4 брейка, а ее соперница только один, хотя обе теннисистки заработали равное количество брейкпойнтив — 9.

Дополнение

За выход в полуфинал Костюк поспорит с представительницей России Верой Грачевой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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