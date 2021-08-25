Теннисистка Костюк пробилась в четвертьфинал турнира в Чикаго
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк уверенно дошла до четвертьфинала турнира WTA-250 "Chicago Women's Open" в Чикаго, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Детали
Марта Костюк, которая проводит свой первый турнир после “Уимблдона”, более чем уверенно прошла вторую соперницу на соревнованиях в Чикаго. Она обыграла эстонка Кайя Канепи — 6: 2, 6: 3.
Украинка сделала 4 брейка, а ее соперница только один, хотя обе теннисистки заработали равное количество брейкпойнтив — 9.
Дополнение
За выход в полуфинал Костюк поспорит с представительницей России Верой Грачевой.