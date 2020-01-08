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Тенісистка Кіченок перемогла на старті парного турніру "Прем'єр" в Австралії

Київ • УНН

 • 11803 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. В рамках турніру “Прем’єр” в Брісбені стартували парні змагання в яких Україну представляє Людмила Кіченок, передає УНН з посиланням на сайт “Великого тенісу України”.

У своєму першому матчі в сезоні Людмила Кіченок разом з китаянкою Ян Чжаосюань здобули перемогу над австралійським дуетом Еллен Перес/Саманта Стосур — 3:6, 7:6 (2), 10:6. На вирішальному тай-брейку українка і китаянка оформили 4 міні-брейка проти 2 у суперниць.

В 1/4 фіналу дует на чолі Кіченок зіграють з парою Алісія Росолька/Дарина Юрак.

Як повідомляв УНН, Кіченок стала тріумфаторкою малого парного Підсумкового турніру року WTA.

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