Тенісистка Кіченок перемогла на старті парного турніру "Прем'єр" в Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. В рамках турніру “Прем’єр” в Брісбені стартували парні змагання в яких Україну представляє Людмила Кіченок, передає УНН з посиланням на сайт “Великого тенісу України”.
У своєму першому матчі в сезоні Людмила Кіченок разом з китаянкою Ян Чжаосюань здобули перемогу над австралійським дуетом Еллен Перес/Саманта Стосур — 3:6, 7:6 (2), 10:6. На вирішальному тай-брейку українка і китаянка оформили 4 міні-брейка проти 2 у суперниць.
В 1/4 фіналу дует на чолі Кіченок зіграють з парою Алісія Росолька/Дарина Юрак.
Як повідомляв УНН, Кіченок стала тріумфаторкою малого парного Підсумкового турніру року WTA.