Теннисистка Киченок победила на старте парного турнира "Премьер" в Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В рамках турнира "Премьер" в Брисбене стартовали парные соревнования в которых Украина представляет Людмила Киченок, передает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
В своем первом матче в сезоне Людмила Киченок вместе с китаянкой Ян Чжаосюаня одержали победу над австралийским дуэтом Эллен Перес/Саманта Стосур — 3:6, 7:6 (2), 10:6. На решающем тай-брейке украинка и китаянка оформили 4 мини-брейка против 2 у соперниц.
В 1/4 финала дуэт во главе Киченок сыграют с парой Алисия Росолька/Дарья Юрак.
Как сообщал УНН, Киченок стала триумфатором малого парного Итогового турнира года WTA.