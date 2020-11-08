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Тенісистка Калініна виграла українське дербі на турнірі WTA у Австрії

Тенісистка Калініна виграла українське дербі на турнірі WTA у Австрії

Київ • УНН

 • 10422 перегляди

КИЇВ. 8 листопад. УНН. Українська тенісистка Ангеліна Калініна успішно подолала кваліфікацію на турнірі WTA International "Upper Austria Ladies Linz", який відбувається на кортах в Лінці (Австрія), передає УНН.

У фіналі відбору киянка, посіяна під 7 номером, зустрічалася з іншого українкою — Катаріною Завацькою (3). Калініна виграла перший сет з рахунком 6:0 і повела у другому 4:0, після чого її суперниця відмовилася від продовження боротьби.

Калініна стала третьою представницею країни в основній сітці турніру. Без кваліфікації туди потрапили Даяна Ястремська та Марта Костюк.

Додамо, що суперницею Ястремської у першому колі стане бельгійка Греет Міннен, а у Костюк — росіянка Віра Звонарьова.

Українські Національні Новини

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