Тенісистка Калініна виграла українське дербі на турнірі WTA у Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопад. УНН. Українська тенісистка Ангеліна Калініна успішно подолала кваліфікацію на турнірі WTA International "Upper Austria Ladies Linz", який відбувається на кортах в Лінці (Австрія), передає УНН.
У фіналі відбору киянка, посіяна під 7 номером, зустрічалася з іншого українкою — Катаріною Завацькою (3). Калініна виграла перший сет з рахунком 6:0 і повела у другому 4:0, після чого її суперниця відмовилася від продовження боротьби.
Калініна стала третьою представницею країни в основній сітці турніру. Без кваліфікації туди потрапили Даяна Ястремська та Марта Костюк.
Додамо, що суперницею Ястремської у першому колі стане бельгійка Греет Міннен, а у Костюк — росіянка Віра Звонарьова.