Теннисистка Калинина выиграла украинское дерби на турнире WTA в Австрии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно преодолела квалификацию на турнире WTA International "Upper Austria Ladies Linz", который проходит на кортах в Линце (Австрия), передает УНН.
В финале отбора киевлянка, посеянная под 7 номером, встречалась с другой украинкой — Катариной Завацкой (3). Калинина выиграла первый сет со счетом 6:0 и повела во втором 4:0, после чего ее соперница отказалась от продолжения борьбы.
Калинина стала третьей представительницей страны в основной сетке турнира. Без квалификации туда попали Даяна Ястремская и Марта Костюк.
Добавим, что соперницей Ястремской в первом круге станет бельгийка греет Миннен, а в Костюк — россиянка Вера Звонарева.