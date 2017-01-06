Тенісистка К.Бондаренко з перемоги почала виступи на турнірі в Сіднеї
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Дві українські тенісистки стартували в кваліфікації престижного міжнародного турніру в Сіднеї (Австралія), передає УНН з посиланням на сайт змагань.
У стартовому матчі киянка Катерина Бондаренко, посіяна під 5 номером, обіграла Вікторію Томову з Болгарії – 6:3, 3:6, 6:1.
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Наступна суперниця К.Бондаренко визначиться в матчі Мір'яни Лючіч-Бароні (Хорватія) і Сайсай Чжен (Китай).
В іншому поєдинку Катерина Козлова програла австралійці Еллен Перес – 4:6, 4:6.
Нагадаємо, що українець Ілля Марченко також розпочне змагання в Сіднеї з кваліфікації. Наш співвітчизник отримав другий номер посіву.