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Теннисистка Е.Бондаренко с победы начала выступления на турнире в Сиднее

Теннисистка Е.Бондаренко с победы начала выступления на турнире в Сиднее

Киев • УНН

 • 7886 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Две украинские теннисистки стартовали в квалификации престижного международного турнира в Сиднее (Австралия), передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В стартовом матче киевлянка Екатерина Бондаренко, посеянная под 5 номером, обыграла Викторию Тома из Болгарии - 6: 3, 3: 6, 6: 1.

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Следующая соперница Е.Бондаренко определится в матче Мирьяны Лючич-Барони (Хорватия) и Сайсай Чжэн (Китай).

В другом поединке Екатерина Козлова проиграла австралийцы Эллен Перес - 4: 6, 4: 6.

Напомним, что украинец Илья Марченко также начнет соревнования в Сиднее с квалификации. Наш соотечественник получил второй номер посева.

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