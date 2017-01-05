Тенісистка Е.Світоліна перемогла першу ракетку світу А.Кербер

Зустріч почалася з програного гейму на подачі першої ракетки світу А.Кербер. В середині сету суперниці обмінялися по одному брейку та завершили партію на користь харків'янки (6 сіяна) 6:4.

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Наприкінці другого сету вирішальний брейк реалізувала німкеня у 8-му геймі та залишила сет на свою користь 6:3. При рахунку 1:1 в завершальній партії учасниці поєдинку обмінялися брейками – 2:2. Долю поєдинку вирішив 8-й гейм баталії – на подачі А.Кербер наша співвітчизниця реалізувала брейкпойнт і вирвала загальну перемогу – 6:4, 3:6, 6:3.

Нагадаємо, що в 1/2 фіналу Е.Світоліній протистоятиме третя сіяна турніру чешка Кароліна Плішкова. В іншій парі зустрінеться іспанка Г.Мугуруса (4) та француженка А.Корне.