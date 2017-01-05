Теннисистка Э.Свитолина победила первую ракетку мира А.Кербер
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В четвертьфинальном поединке теннисного турнира WTA в Брисбене (Австралия) встретились украинка Элина Свитолина и немка Анжелика Кербер, передает корреспондент УНН.
Встреча началась с проигранного гейма на подаче первой ракетки мира А.Кербер. В середине сета соперницы обменялись по одному брейку и завершили партию в пользу харьковчанки (6 сеяная) 6: 4.
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В конце второго сета решающий брейк реализовала немка в 8-м гейме и оставила сет в свою пользу 6: 3. При счете 1: 1 в завершающей партии участницы поединка обменялись брейками - 2: 2. Судьбу поединка решил 8-й гейм баталии - на подаче А.Кербер наша соотечественница реализовала брейкпойнт и вырвала общую победу - 6: 4, 3: 6, 6: 3.
Напомним, что в 1/2 финала Э.Свитолиной будет противостоять третья сеяная турнира чешка Каролина Плишкова. В другой паре встретится испанка Г.Мугуруса (4) и француженка А.Корне.