Тенісистка Д.Ястремська стала кандидатом на премію "Прорив місяця" в WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. 16-річна українська тенісистка Даяна Ястремська потрапила до числа кандидаток на звання “Прорив місяця” WTA в квітні, повідомляє УНН з посиланням на сайт організації.
“Минулого місяця 16-річна одеситка вперше виграла матч в основній сітці турніру WTA і стала наймолодшою чвертьфіналісткою сезону і першою тенісисткою 2000 року народження, якій вдалося це зробити”, — йдеться про Д.Ястремську на сайті WTA.
Варто відзначити, що на перемогу також претендують росіянка Дар’я Касаткіна, чешка Маркета Вондрушова і естонка Анетт Контавейт.
Нагадаємо, що Д.Ястремська пробилася до чвертьфіналу турніру в Стамбулі, який у підсумку виграла інша українка — Еліна Світоліна.