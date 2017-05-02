Теннисистка Д.Ястремська стала кандидатом на премию "Прорыв месяца" в WTA

“В прошлом месяце 16-летняя одесситка впервые выиграла матч в основной сетке турнира WTA и стала самой молодой четвертьфиналисткой сезона и первой теннисисткой 2000 года рождения, которой удалось это сделать”, — говорится про Д.Ястремську на сайте WTA.

Стоит отметить, что на победу также претендуют россиянка Дарья Касаткина, чешка Маркета Вондрушова и эстонка Анетт Контавейт.

Напомним, что Д.Ястремська пробилась в четвертьфинал турнира в Стамбуле, который в итоге выиграла другая украинка — Элина Свитолина.