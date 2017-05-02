Теннисистка Д.Ястремська стала кандидатом на премию "Прорыв месяца" в WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. 16-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская попала в число кандидаток на звание “Прорыв месяца” WTA в апреле, сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.
“В прошлом месяце 16-летняя одесситка впервые выиграла матч в основной сетке турнира WTA и стала самой молодой четвертьфиналисткой сезона и первой теннисисткой 2000 года рождения, которой удалось это сделать”, — говорится про Д.Ястремську на сайте WTA.
Стоит отметить, что на победу также претендуют россиянка Дарья Касаткина, чешка Маркета Вондрушова и эстонка Анетт Контавейт.
Напомним, что Д.Ястремська пробилась в четвертьфинал турнира в Стамбуле, который в итоге выиграла другая украинка — Элина Свитолина.