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Тенісистка Чернишова виграла п'ятий парний титул за сезон

Тенісистка Чернишова виграла п'ятий парний титул за сезон

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Українська тенісистка Марина Чернишова стала переможницею парних змагань на турнірі ITF з призовим фондом 15 тисяч доларів, що проходив в Анталії (Туреччина), повідомляє УНН з посиланням на сторінку спортсменки в Instagram та Тенісний портал України.

У фіналі парного розряду українсько-російський дует Чернишова/Силич обіграв грецько-боснійську пару Кордолаймі/Тіньіч, посіяну під 2 номером — 6:3, 6:7 (3), 10:8.

Примітно, що даний парний титул став 5-м на турнірах ITF для Чернишової в сезоні і професійній кар’єрі.

Додамо також, у нинішньому сезоні 18-річна Чернишова також виграла 4 одиночних титули ITF і увійшла в топ-500 світовій класифікації.

Як повідомляв УНН, українку Еліну Світоліну визнано кращою тенісисткою року у виступах на харді.

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