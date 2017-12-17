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Теннисистка Чернышева выиграла пятый парный титул в сезоне

Теннисистка Чернышева выиграла пятый парный титул в сезоне

Киев  •  УНН

 • 21825 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украинская теннисистка Марина Чернышева стала победительницей парных соревнований на турнире ITF с призовым фондом 15 тысяч долларов, который проходил в Анталии (Турция), сообщает УНН со ссылкой на страницу спортсменки в Instagram и Теннисный портал Украины.

В финале парного разряда украинско-русский дуэт Чернышова / Силич обыграл греко-боснийскую пару Кордолайми / Тиньич, посеянную под 2 номером — 6: 3, 6: 7 (3), 10: 8.

Примечательно, что данный парный титул стал 5-м на турнирах ITF для Чернышевой в сезоне и профессиональной карьере.

Добавим также, в нынешнем сезоне 18-летняя Чернышева также выиграла 4 одиночных титула ITF и вошла в топ-500 мировой классификации.

Как сообщал УНН, украинка Элина Свитолина стала лучшей теннисисткой года в выступлениях на харде.

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