Теннисистка Чернышева выиграла пятый парный титул в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украинская теннисистка Марина Чернышева стала победительницей парных соревнований на турнире ITF с призовым фондом 15 тысяч долларов, который проходил в Анталии (Турция), сообщает УНН со ссылкой на страницу спортсменки в Instagram и Теннисный портал Украины.
В финале парного разряда украинско-русский дуэт Чернышова / Силич обыграл греко-боснийскую пару Кордолайми / Тиньич, посеянную под 2 номером — 6: 3, 6: 7 (3), 10: 8.
Примечательно, что данный парный титул стал 5-м на турнирах ITF для Чернышевой в сезоне и профессиональной карьере.
Добавим также, в нынешнем сезоне 18-летняя Чернышева также выиграла 4 одиночных титула ITF и вошла в топ-500 мировой классификации.
Как сообщал УНН, украинка Элина Свитолина стала лучшей теннисисткой года в выступлениях на харде.