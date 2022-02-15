Тенісистка Бондаренко виграла восьмий парний турнір в кар’єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Українська тенісистка Катерина Бондаренко виграла восьмий за кар’єру й третій в серії турнірів ITF парний титул, інформує УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Деталі
Разом з представницею Канади Кароль Жао вони стали найсильнішими на змаганнях ITF WTT W25 у мексиканському Канкуні, обіграв у фіналі Ліну Глушко та Жаклін Кабай Авада — 7:5, 6:7 (5:7), 10:7.
Варто зазначити, що Бондаренко має у своєму активі перемогу на Відкритому чемпіонаті Австралії 2008 року, яку вона здобула із сестрою Альоною.
Доповнення
В одиночній сітці Бондаренко була восьмою сіяною і дійшла до другого кола, в якому поступилася Ліні Глушко, яка стала переможницею турніру.