Теннисистка Бондаренко выиграла восьмой парный турнир в карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украинская теннисистка Катерина Бондаренко выиграла восьмой за карьеру и третий в серии турниров ITF парный титул, информирует УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Детали
Вместе с представительницей Канады Кароль Жао они стали сильнейшими на соревнованиях ITF WTT W25 в мексиканском Канкуне, обыграл в финале Лину Глушко и Жаклин Кабай Авада— 7:5, 6:7 (5:7), 10:7.
Стоит отметить, что Бондаренко имеет в своем активе победу на Открытом чемпионате Австралии 2008 года, которую она получила с сестрой Аленой.
Дополнение
В одиночной сетке Бондаренко была восьмой сеяной и дошла до второго круга, в котором уступила Лине Глушко, которая стала победительницей турнира.