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Тенісистка Бондаренко стала чвертьфіналісткою турніру в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. На турнірі в Індіан-Уеллс (США) категорії WTA 125K Series уродженка Києва Катерина Бондаренко подолала бар'єр другого кола основної сітки, повідомляє УНН з посиланням на WTA.

Наша співвітчизниця, маючи четвертий номер посіву, лише за 48 хвилин впоралася із 107-ю ракеткою світу нідерландкою Рішель Хогенкамп — 6:3, 6:0.

За місце в півфіналі четверта ракетка України посперечається з Яніною Вікмаейр з Бельгії (116 у світі). Шляхи тенісисток на кортах пересікалися сім разів — чотири перемоги в активі бельгійки.

Примітно, що Бондаренко не зуміла подолати бар’єр першого кола в парному турнірі, де з американкою Варварою Лепченко вони поступилися парі Крейчікова/Лапко — 0:6, 0:6.

Як повідомлялося раніше, Бондаренко на старті одиночного розряду обіграла представницю РФ.

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