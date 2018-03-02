Теннисистка Бондаренко стала четвертьфиналисткой турнира в США
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. На турнире в Индиан-Уэллс (США) категории WTA 125K Series уроженка Киева Екатерина Бондаренко преодолела барьер второго круга основной сетки, сообщает УНН со ссылкой на WTA.
Наша соотечественница, имея четвертый номер посева, всего за 48 минут справилась с 107-й ракеткой мира голландка Ришель Хогенкамп — 6:3, 6:0.
За место в полуфинале четвертая ракетка Украины поспорит с Яниной Викмаейр из Бельгии (116 в мире). Пути теннисисток на кортах пересекались семь раз — четыре победы в активе бельгийки.
Примечательно, что Бондаренко не сумела преодолеть барьер первого круга в парном турнире, где с американкой Варварой Лепченко они уступили паре Крейчикова/Лапко — 0:6, 0:6.
Как сообщалось ранее, Бондаренко на старте одиночного разряда обыграла представительницу РФ.