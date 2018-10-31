Тенісист Стаховський вийшов до другого раунду турніру в Німеччині

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. На змаганнях категорії “челленджер” у німецькому місті Еккенталь відбувся поєдинок за участі першої ракетки країни Сергія Стаховського, повідомляє УНН.

У першому колі киянин протистояв переможцю кваліфікації італійцю Роберто Маркорі, який посідає 296 місце у світі. За 1 годину та 15 хвилин матч закінчився в двох сетах — 6:4, 6:4.

Варто відзначити, що Стаховський у другому колі “челленджера” зустрінеться з Антуаном Хоаном з Франції (АТР 178).

Додамо, що перший сіяний турніру словак Лукаш Лацко не зміг подолати стартовий бар’єр, поступившись італійцеві Болеллі — 6:7 (1), 3:6.

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