Теннисист Стаховский вышел во второй раунд турнира в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. На соревнованиях категории “челленджер” в немецком городе Еккенталь состоялся поединок с участием первой ракетки страны Сергея Стаховского, сообщает УНН.
В первом круге киевлянин противостоял победителю квалификации итальянцу Роберто МАРКОР, который занимает 296 место в мире. За 1 час и 15 минут матч закончился в двух сетах — 6:4, 6:4.
Стоит отметить, что Стаховский во втором круге “челленджера” встретится с Антуаном Хоаном из Франции (АТР 178).
Добавим, что первый сеяный турнира словак Лукаш Лацко не смог преодолеть стартовый барьер, уступив итальянцу Болелли — 6:7 (1), 3:6.