Тенісист Стаховський пробився в третій раунд змагань у Франції

Киянин, маючи перший номер посіву, стартував з другого раунду, в якому переміг хорвата Ніно Сердарушича – 7:6 (7:3), 6:4.

Додамо також, у поєдинку 1/8 фіналу турніру з призовим фондом в 46,6 тис. дол., Стаховський зустрінеться з Тобіасом Камке з Німеччини.