Тенісист Стаховський пробився в третій раунд змагань у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський успішно стартував на турнірі категорії "челленджер" на кортах у французькому в Ренні, інформує УНН з посиланням на сайт ANP World Tour.
Киянин, маючи перший номер посіву, стартував з другого раунду, в якому переміг хорвата Ніно Сердарушича – 7:6 (7:3), 6:4.
Додамо також, у поєдинку 1/8 фіналу турніру з призовим фондом в 46,6 тис. дол., Стаховський зустрінеться з Тобіасом Камке з Німеччини.