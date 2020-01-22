Теннисист Стаховский пробился в третий раунд соревнований во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно стартовал на турнире категории "Челленджер" на кортах во французском в Ренне, информирует УНН со ссылкой на сайт ANP World Tour.
Киевлянин, имея первый номер посева, стартовал со второго раунда, в котором победил хорвата Нино Сердарушич - 7:6 (7:3), 6: 4.
Добавим также, в поединке 1/8 финала турнира с призовым фондом в 46,6 тыс. Долл., Стаховский встретится с Тобиасом Камке из Германии.