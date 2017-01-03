Тенісист О.Долгополов поступився екс-першій ракетці світу Р.Надалю

На початку поєдинку брейк вдалося зробити саме киянину, котрий захопив лідерство у партії 3:1. Проте наступних п'ять геймів завершилися на користь іспанця (5 сіяний) – 6:3.

В другому сеті одного виграного гейму на подачі О.Долгополова вистачило іспанцю для загальної перемоги у матчі – 6:3, 6:3.

Відзначимо, що зустріч тривала 1 годину та 14 хвилин. О.Долгополов припустився більше невимушених помилок – 32:9, але був кращим на віннерсах – 18:6.

Як повідомляв УНН, Е.Світоліна вийшла в чвертьфінал тенісних змагань в Брісбені.