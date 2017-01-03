Теннисист А.Долгополов уступил экс-первой ракетке мира Р.Надалю
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В мужском турнире АТР в Брисбене (Австралия) первый номер мужского тенниса Украины Александр Долгополов уступил экс-первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю, сообщает корреспондент УНН.
В начале поединка брейк удалось сделать именно киевлянину, который захватил лидерство в партии 3:1. Однако следующие пять геймов завершились в пользу испанца (5 сеяный) - 6:3.
Во втором сете одного выигранного гейма на подаче А.Долгополова хватило испанцу для общей победы в матче - 6:3, 6:3.
Отметим, что встреча длилась 1 час и 14 минут. А.Долгополов допустил больше невынужденных ошибок - 32:9, но был лучшим на виннерсах - 18:6.
Как сообщал УНН, Э.Свитолина вышла в четвертьфинал теннисных соревнований в Брисбене.