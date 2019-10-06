Тенісист Марченко виборов другий титул за тиждень на турнірі в Казахстані
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Друга ракетка України Ілля Марченко на додачу до парного титулу на челленджері в Нур-Султані (Казахстан) завоював ще й одиночний, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
У фіналі уродженець Донецька обіграв Янніка Мадена з Бельгії (5 сіяний) — 4:6, 6:4, 6:3.
Наразі Марченко посідає 378 місце в одиночному рейтингу АТР, але завдяки такому виступу на даних змаганнях здійснить ривок.
Відзначимо, що це перший одиночний трофей Марченка за останні два роки. Ілля не вигравав таких трофеїв після перемоги в Ізмірі у 2017 році.
Як повідомлялося раніше, Марченко став переможцем турніру у парі.