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Тенісист Марченко виборов другий титул за тиждень на турнірі в Казахстані

Київ • УНН

 • 9732 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Друга ракетка України Ілля Марченко на додачу до парного титулу на челленджері в Нур-Султані (Казахстан) завоював ще й одиночний, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.

Тенісист Марченко виборов другий титул за тиждень на турнірі в Казахстані

У фіналі уродженець Донецька обіграв Янніка Мадена з Бельгії (5 сіяний) — 4:6, 6:4, 6:3.

Наразі Марченко посідає 378 місце в одиночному рейтингу АТР, але завдяки такому виступу на даних змаганнях здійснить ривок.

Відзначимо, що це перший одиночний трофей Марченка за останні два роки. Ілля не вигравав таких трофеїв після перемоги в Ізмірі у 2017 році.

Як повідомлялося раніше, Марченко став переможцем турніру у парі.

Українські Національні Новини

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