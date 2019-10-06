Теннисист Марченко завоевал второй титул за неделю на турнире в Казахстане
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Вторая ракетка Украины Илья Марченко в дополнение к парного титула на челленджере в Нур-Султане (Казахстан) завоевал еще и одиночный, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
В финале уроженец Донецка обыграл Янника Мадена из Бельгии (5 сеяный) — 4:6, 6:4, 6:3.
Сейчас Марченко занимает 378 место в одиночном рейтинге АТР, но благодаря такому выступлению на данных соревнованиях осуществит рывок.
Отметим, что это первый одиночный трофей Марченко за последние два года. Илья не выигрывал таких трофеев после победы в Измире в 2017 году.
Как сообщалось ранее, Марченко стал победителем турнира в паре.