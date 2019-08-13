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Тенісист Марченко стартував з перемоги на турнірі в Словенії

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Українець Ілля Марченко повернувся до виступів на турнірах серії челенджерів та виграв поєдинок у словенському місті Порторожі, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.

У першому колі турніру з призовим фондом 46,6 тис. євро в Порторожі наш співвітчизник обіграв Хьюго Ниса – 6:4, 6:2.

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Тепер на другу ракетку України очікує зустріч з першим сіяним, 90 номером АТР, місцевою зіркою Альязом Бедене.

Примітно, що на старті парного розряду Марченко протистоятиме киянину Сергію Стаховському.

Українські Національні Новини

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