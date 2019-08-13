Теннисист Марченко стартовал с победы на турнире в Словении
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Украинец Илья Марченко вернулся к выступлениям на турнирах серии Челленджеров и выиграл поединок в словенском городе Портороже, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
В первом круге турнира с призовым фондом 46,6 тыс. евро в Портороже наш соотечественник обыграл Хьюго Ниса - 6:4, 6:2.
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Теперь вторую ракетку Украины ожидает встреча с первым сеяным, 90 номером АТР, местной звездой Альязом Бедене.
Примечательно, что на старте парного разряда Марченко будет противостоять киевлянину Сергею Стаховскому.