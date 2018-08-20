Тенісист Джокович переміг Федерера у фіналі змагань у Цинциннаті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Сербський тенісист Новак Джокович тріумфував на “Мастерсі” в Цинциннаті та став автором історичного досягнення, інформує УНН з посиланням на АТР.
Джокович, посіяний під 10 номером, завдав поразки 2-й ракетці світу швейцарцю Роджеру Федереру у двох сетах — 6:4, 6:4.
За 85 хвилин ігрового часу в активі серба 4 ейси і 2 подвійні помилки проти 11 подач навиліт швейцарця при 4 подвійних помилках.
Зауважимо, що виборовши титул в Цинциннаті, серб став першим тенісистом в історії, який виграв всі дев’ять “Мастерсів”. Для Джоковича титул став 70-м в одиночному розряді, і другим — в 2018 році після виграшу на Вімблдоні.