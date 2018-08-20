Теннисист Джокович победил Федерера в финале соревнований в Цинциннати
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Сербский теннисист Новак Джокович победил на “Мастерсе” в Цинциннати и стал автором исторического достижения, информирует УНН со ссылкой на АТР.
Джокович, посеянный под 10 номером, нанес поражение 2-й ракетке мира швейцарцу Роджеру Федереру в двух сетах — 6:4, 6:4.
За 85 минут игрового времени в активе серба 4 эйса и 2 двойные ошибки против 11 подач навылет швейцарца при 4 двойных ошибках.
Заметим, что завоевав титул в Цинциннати, серб стал первым теннисистом в истории, который выиграл все девять “Мастерс”. Для Джоковича титул стал 70-м в одиночном разряде, и вторым — в 2018 году после выигрыша на Уимблдоне.